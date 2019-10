- "Wir haben die falschen Lebensmittelkontrolleure"

Zunächst verseuchte Wurst, die sogar drei Menschenleben kostete, und dann vor wenigen Tagen eine große Rückrufaktion für fettarme Milch, die ebenfalls von Keimen befallen war. Franz Voll ist gelernter Fleischermeister und war 27 Jahre lang Lebensmittelkontrolleur. Inzwischen arbeitet er als Autor und deckt immer wieder Betrug in der Wurst- und Fleischbranche auf. Im Inforadio stellt er resigniert fest: "Gemacht oder verändert wird trotz all der Skandale nichts."



Voll berichtet im Gespräch mit Sabine Dahl, wie üblicherweise eine Kontrolle in einem Lebensmittelbetrieb abläuft: "Man meldet sich an, dann wird man zehn Minuten stehen gelassen und dann durch den Betrieb geführt. Dann schaut man sich einiges an, macht sich Notizen und geht dann halt wieder. Die Produktion in Großbetrieben hat die Ausdehnung einer Industrienalage, da wissen Sie nie, ob Sie auch alles gesehen haben", kritisiert er.

Bei Regelkontrollen blieben Probenentnahmen die Ausnahme, "das geschieht nur nach entsprechenden Anforderungen von Laboren", erklärt Voll. Meist bleibe es bei Sichtprüfungen. "In Großbetrieben geht ein Tierarzt mit, der das scheinbar besser kann. Tierärzte haben die Federführung in der Lebensmittelüberwachung", klagt der langjährige Lebensmittelkontrolleur.



Grundsätzlich gebe es viel zu wenige Kontrolleure, aktuell gerade mal 1.500 für insgesamt 8.000 Kommunen. "Es fühlt sich so an, als würde System dahinterstecken. Die Maschinen in den Betrieben kann ein Tierarzt gar nicht überblicken und verstehen, deshalb müssten Tierärzte bei den Kontrollen dringend von Ingenieuren ersetzt werden. Und: Wir müssen weg von all den kommunalen Regelungen, von den Landesfürsten. Wir brauchen eine Bundesbehörde, wir müssen unser Ding machen können!", fordert Voll.