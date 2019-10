dpa/Jan Woitas Bild: dpa/Jan Woitas

Mo 14.10.2019

- Schuster fordert mehr Möglichkeiten für Sicherheitsbehörden

In aller Ruhe konnte der Attentäter von Halle seine antisemitischen Angriffe vorbereiten, auch am Tag selbst traf die Polizei in der Synagoge erst nach vielen zähen Minuten ein. Mit dem Fall beschäftigt sich ab Montag das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages. Armin Schuster (CDU), Vorsitzender des Gremiums, sagte im Inforadio, Sicherheitsbehörden sollten mehr Möglichkeiten bekommen, mutmaßliche Gewalttäter im Netz aufzuspüren.

Schuster selbst sei skeptisch, was die Einzeltäter-Annahme angehe. Man müsse auch auf das Umfeld, die Logistik und auch Imageboards schauen. Die Fragen müssten sich danach richten, ob es Anstifter, psychische Beihilfe gab und wer bei der Logistik des Attentats geholfen habe. Grundsätzlich spricht sich der CDU-Politiker dafür aus, die Netzüberwachung weiter zu diskutieren. Gleichzeitig betonte er: "Es ist ein Irrglaube, wenn man annimmt, dass Polizei und Nachrichtendienste unser Netz durchgängig überwachen könnten." Ein Problem sei es aber, dass die Behörden die Verkehrsdaten von Tätern - wie dem beim Mord des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder dem Attentäter von Halle - nicht abfragen könnten.

Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit