"Menschen in Kampfgebieten in Syrien müssen weggehen"

Nach der türkischen Militäroffensive gegen Kurden im Norden Syriens sind weit mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht, aus Gefängnissen in dem Gebiet konnten offenbar zahlreiche IS-Terroristen entkommen. Nun hat das syrische Militär angekündigt, Truppen in das Gebiet zu schicken. Dirk Hegmanns, Welthungerhilfe-Regionaldirektor für die Türkei und Syrien, sagte im Inforadio: "In den Kampfgebieten selber haben die Menschen nicht viele Möglichkeiten, sie müssen dort weggehen, sonst riskieren sie ihr Leben."

Die Menschen aus den Kampfgebieten in Nordsyrien werden sich nach Einschätzung der Welthungerhilfe in den Süden Syriens oder in den Nordirak absetzen. Darauf seien verschiedene internationale Hilfsorganisationen vorbereitet. Zunächst brauchen die Geflüchteten Notunterkünfte wie Zelte sowie Labensmittel und Wasser.

Der Zugang in die Türkei - die näher an den umkämpften Gebieten liegt - sei gesperrt. Das Risiko steige auch für die Helfer. Das Personal der Welthungerhilfe in der Türkei wurde daher dazu aufgerufen, sich weit von der Grenze aufzuhalten.