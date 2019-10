dpa / Robert Michael Bild: dpa / Robert Michael

- Jüdische Gemeinde Dresden: "Wollen offenes Haus bleiben"

Die jüdischen Gemeinden in Deutschland stehen nach dem versuchten Attentat in Halle unter Schock. Am Sonntag beginnt das achttägige Laubhüttenfest, : Es sind wichtige Tage für Juden, die in die Synagoge gehen, beten und mit der Familie feiern. Der mdr-Journalist Wolfram Nagel hat am Freitagabend dem Sabbat-Gottesdienst in Dresden beigewohnt. im Inforadio sagte er, er habe dabei viel Zuwendung, Solidarität und Mitgefühl erlebt.



Wolfram Nagel berichtet, dass viele Menschen da waren - über 2000. Darunter waren auch der Polizeipräsident von Dresden, der sächsische Innenminister oder auch der Präsident der Uni. "Wir haben viel Zuwendung bekommen, Solidarität, Mitgefühl." Viele Menschen haben Blumen und Kerzen hingelegt. Nagel selbst sei überrascht, dass so viele gekommen seien und habe sich darüber gefreut. "Eine Stimmungslage, die Hoffnung macht", sagt er und weiter: "Wir fühlen uns überhaupt nicht alleingelassen."

Widerstand gegen AfD vor Synagoge

Auch AfD-Politiker waren am Freitagabend vor Ort und wollten an der Synagoge einen Kranz niederlegen. "Das konnte nicht stattfinden, weil diese große Menschenmenge sie nicht durchgelassen hat." Das sei ein gutes Zeichen, dass es einen passiven Widerstand gegen Volksverhetzer gebe, so Nagel.



Vor der Synagoge gab es zudem ein normales Polizeikontingent mit sichtbarer Präsenz. Die Gemeinde selbst habe aber die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, erklärt der Journalist. Alle, die in die Synagoge wollen, werden kontrolliert.



Keine Festung, sondern offenes Haus

Nagel sagte, er hoffe zum einen auf die Regierung. Diese solle Maßnahmen für die Sicherheit der Menschen erhöhen. Außerdem hoffe er auch auf den Zuspruch aus der Bevölkerung.



"Es gibt ja nicht nur Leute, die den Holocaust leugnen, die uns feindlich gesinnt sind, sondern wir haben auch sehr viele Freunde", so das Mitglied der jüdischen Gemeinde in Dresden. "Wir wollen keine Festung werden, wir wollen weiter ein offenes Haus bleiben"

"Betende anzugreifen, ist schändlich"