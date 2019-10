- Nach Halle: "Es mangelt an Szene-Kenntnis"

Nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle/Saale und dem Mord an zwei Passanten am Mittwoch werden Konsequenzen gefordert - so unter anderem auch für einen bessereren Schutz von jüdischen Einrichtungen in Deutschland. Vor allem aber geht es um die Frage: Wer bereitet den Boden dafür, dass es immer wieder Fälle von rechter Gewalt in Deutschland gibt? Michel Friedman, Publizist und früher stellvertrender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, meint im Inforadio-Interview, dass der parteipolitische Hass in der AfD eine Heimat gefunden habe.