- Rechtsextremismus-Experte fordert mehr Medienkompetenz

Nach den tödlichen Schüssen in Halle stehen nun der Täter und seine Vorgehensweise im Fokus. Denn sein Resonanzraum waren nicht die klassischen Neonazikreise. Stattdessen richtete er sich an eine Community im Internet, die rassistisch und verschwörungstheoretisch unterwegs ist. David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt bei Miteinander e.V. kennt sich in der Szene aus. Im Inforadio-Interview erklärt er, was nun unternommen werden kann.

Ob der Rechtsextremist von Halle in Zusammenhang mit einer regionalen Neonaziszene stehe, wisse man noch nicht, so Begrich. Klar sei aber: "Er hat die Tat nicht nur als Mordtat begangen, sondern diese zugleich gestreamt in bestimmten Foren. Er hat englisch gesprochen und seine Botschaft also nicht an eine spezifische deutsche Neonaziszene adressiert, sondern an eine weltweit vernetzte Szene, die antisemitisch, verschwörungstheoretisch und rechtsextrem aufgeladen ist", so Begrich.



Es sei besonders schwierig, solche Personen im Vorfeld zu erkennen, erst recht dann, wenn sie zuvor nicht polizeilich aufgefallen seien. "Die entscheidende Frage ist aber auch nicht, ob es mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden geben muss. Vielmehr brauchen wir eine Diskussion über Medienkompetenz und die Fähigkeit, politische Bildung im Internet zu vermitteln. Die junge Generation wird politisch primär im Internet und in Foren sozialisiert. Wir müssen wissen, was machen die jungen Leute im Internet? Mit wem stehen sie in Interaktion? Wir müssen anfangen neu zu denken, was die Rolle des Internet und der Communityfähigkeit angeht", fordert Begrich.