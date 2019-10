- Abiy Ahmed erhält den Friedensnobelpreis 2019

Nicht Greta Thunberg, wie viele erwartet hätten, bekommt den diesjährigen Friedensnobelpreis. Vielmehr geht die renommierte Auszeichnung nach Äthiopien: Der Ministerpräsident des Landes, Abiy Ahmed, wird von der Nobel-Jury für den Friedensschluss mit dem Nachbarland Eritrea ausgezeichnet. Weitere Informationen hat unsere Korrespondentin in Stockholm, Kathrin Schmid.



Abiy habe bereits bei seinem Amtsantritt im April 2018 signalisiert, dass er die Friedensgespräche mit dem Nachbarland fortsetzen wolle, hieß es in der Begründung zur Preisvergabe, aus der unsere Korrespondentin zitiert. In enger Kooperation mit dem eritreischen Präsidenten Isaias Afwerk habe er rasch die Leitlinien für das Friedensabkommen erarbeitet.



Die Kompromissbereitschaft des äthiopischen Regierungschefs habe auf dem Weg zum Durchbruch eine maßgebliche Rolle gespielt. Zudem habe sich Abiy auch in anderen Regionen Afrikas für Frieden und Versöhnung eingesetzt, lobte das Nobelkomitee.