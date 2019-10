imago images / TT Bild: imago images / TT

Fr 11.10.2019 | 06:25 | Interviews

- Wird Greta Thunberg den Friedensnobelpreis bekommen?

Freitagvormittag wird der Gewinner bzw. die Gewinnerin des Friedensnobelpreis in Oslo bekanntgegeben. Es kursieren etliche Namen vermeintlicher Favoriten. Am häufigsten genannt wird der von Greta Thunberg. Professor Sabine Kurtenbach vom Giga-Institut in Hamburg forscht schwerpunktmäßig zu den Themen Frieden und Sicherheit. Eine Friedensnobelpreisträgerin Greta Thunberg hält sie für unwahrscheinlich, sagt sie im Interview.