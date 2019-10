imago images/Adam Staskiewicz Bild: imago images/Adam Staskiewicz

Fr 11.10.2019

- "In Polen geht es um ein paar tausend Stimmen"

Am Sonntag wird in Polen ein neues Parlament gewählt. Die nationalkonservative PiS-Partei hat sehr gute Chancen, wieder zu gewinnen. Sie punktet besonders in ländlichen Gebieten mit Kindergeld und Rentenreformen. Die Opposition wirft der Regierung dagegen vor, den polnischen Rechtstaat abschaffen zu wollen. Agneszka Lada arbeitet für einen unabhängigen ThinkTank in Warschau. Im Inforadio rechnet sie mit einem knappen Wahlausgang.