Do 10.10.2019

- Die AfD als geistiger Brandstifter für rechte Gewalt?

Nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle/Saale und dem Mord an zwei Passanten am Mittwoch werden Konsequenzen gefordert - so unter anderem auch für einen bessereren Schutz von jüdischen Einrichtungen in Deutschland. Vor allem aber geht es um die Frage: Wer bereitet den Boden dafür, dass es immer wieder Fälle von rechter Gewalt in Deutschland gibt? Michel Friedman, Publizist und früher stellvertrender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, meint im inforadio-Interview, dass der parteipolitische Hass in der AfD eine Heimat gefunden habe.

Rechte Gewalt ist für den Publizisten Friedman ein gesellschaftspolitisches Problem, genau wie ein strukturelles Problem. Schon immer habe es sie gegeben. "Aber seitdem die Partei von Millionen von Wählern und Wählerinnen legitimiert und legalisiert gewählt wurde, haben wir eine neue Dimension", meint Friedman. Nur weil eine Partei demokratisch gewählt wurde, sei sie nicht automatisch eine demokratische Partei. "Wir erleben mit der AfD ein Entdemokratisierungsproblem und eine Verrohung der Sprache", sagt Friedman.

Keine Trennung zwischen Wählern und Partei