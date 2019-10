ZB/dpa Bild: ZB/dpa

Do 10.10.2019

- Angriffe in Halle: "Jemand, der so etwas tut, hat ein Netzwerk"

Ein Angreifer hat in Halle in zwei Menschen erschossen - nachdem er versucht hatte, in die dortige vollbesetzte Synagoge einzudringen. Der mutmaßliche Rechtsextremist wurde festgenommen. Henriette Quade sitzt für die Linke im Landtag in Sachsen-Anhalt und sie warnt vor dem Begriff "Einzeltäter". Er suggeriere eine Entwarnung, die gefährlich ist.