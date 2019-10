- "Ich sehe auch die geistigen Brandstifter in der Verantwortung"

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Damit ist klar, dass der Fall eine besondere Bedeutung für ganz Deutschland hat. Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD in Sachsen-Anhalt, spricht sich für eine Sondersitzung des Innenausschusses aus und möchte klären: Hatten die Sicherheitsbehörden den Tatverdächtigen im Blick?



Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD in Sachsen-Anhalt, spricht sich nach dem versuchten Angriff auf eine Synagoge in Halle dafür aus, den Blick auf die gesamte Gesellschaft zu richten. "Wir leben mittlerweile in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo es wieder zulässig erscheint, judenfeindlich zu sein und sogar den Holocaust zu leugnen", sagte Erben im Inforadio.

Judenhass im Internet



Das habe sich in den vergangenen Jahren deutlich geändert, so Erben. "Da sehe ich vor allem auch die geistigen Brandstifter in der Verantwortung." Es gebe viel Judenhass im Internet. Für Erben ist die Frage wichtig: Wer sät diesen Hass?



Erben spricht sich für Sondersitzungen des parlamentarischen Kontrollgremiums sowie des Innenausschusses von Sachsen-Anhalt aus. Auch, um der Frage nachzugehen: Hatten die Sicherheitsbehörden den Tatverdächtigen im Blick?

Am Mittwoch hatte ein bewaffneter Mann in Kampfkleidung während des Gottesdienstes zum Feiertag Jom Kippur versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, scheiterte jedoch. Er erschoss zwei Menschen auf der Straße und in einem Dönerladen. Mehrere Menschen wurden verletzt.