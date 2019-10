- Bekommt Margaret Atwood den Literaturnobelpreis?

Vergangenes Jahr ist die berühmte Tür der Schwedischen Akademie in Stockholm verschlossen geblieben. Nach einem handfesten MeToo-Skandal war das Gremium, das den Literaturnobelpreis bestimmt, handlungsunfähig. Aber dieses Jahr vergibt die Akademie den Preis - und holt den von 2018 nach. Mit unserer Literaturkritikerin Ute Büsung sprechen wir über mögliche Preisträger - und über ihre persönlichen Favoritin.



Ein Skandal mit Belästigungs- und Korruptionsvorwürfen hatte das Vertrauen in die Schwedische Akademie seit Ende 2017 stark erschüttert. Von den 18 ursprünglich auf Lebenszeit gewählten Mitgliedern waren Anfang Mai 2018 nach diversen Rücktritten nur noch zehn aktiv. Inzwischen wurden sieben neu gewählt, außerdem hat die Akademie Verfahrensregeln geändert. Dem neu gebildeten Nobelkomitee unter Vorsitz des Literaturwissenschaftlers Anders Olsson gehören neben vier (alten) Akademiemitgliedern fünf externe schwedische Experten an. Die Auswahl der Preisträger erfolgt nach Vorschlägen in einem mehrstufigen Verfahren.



Am Donnerstag sollen nun die Auszeichnung für 2018 und die für 2019 zusammen vergeben werden. Favoriten sind nicht zu erkennen. Literaturexperten und -kritiker gehen davon aus, dass das Nobelkomittee bei der Aufteilung der beiden Preise über Aspekte der Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern, Ethnien und geografischer Herkunft diskutiert haben dürfte.



Die Entscheidung, den Preis 2018 nicht zu vergeben, hatte der damalige Interim-Vorsitzende Olsson damit begründet, es sei notwendig, zunächst das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Im Zentrum der sich monatelangen hinziehenden Affäre standen Akademiemitglied Katarina Frostenson und ihr Mann, der Kulturmanager Jean- Claude Arnault. Ihm hatten 18 Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen, er wurde inzwischen wegen Vergewaltigung verurteilt. Das von dem Ehepaar betriebene "Kulturforum" in Stockholm war von der Akademie finanziell unterstützt worden.



Quelle: epd