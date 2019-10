ZB/dpa Bild: ZB/dpa

Do 10.10.2019 | 09:05 | Interviews

- Gemeinsam statt einsam: "Die gesamte Gesellschaft ist gefragt"

Die Berliner Woche der seelischen Gesundheit beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Einsamkeit in der Großstadt. In Berlin lebt in rund der Hälfte aller Haushalte nur eine Person. Laut einer Studie leiden Alleinlebende 1,5 - bis 2,5-mal so häufig an psychischen Erkrankungen als diejenigen, die mit anderen zusammenleben. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist der Meinung, dass gegen Einsamkeit schon viel unternommen werde. Genug sei das trotzdem noch nicht.



"Berlin ist Single-Hauptstadt", betont Kalayci. Das stehe auch in Zusammenhang mit wachsenden Zahlen der psychischen Erkrankungen im Land: Es gebe Erkenntnisse, dass das Thema Einsamkeit in einem Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen stehe. "Das heißt: Einsamkeit kann psychische Erkrankungen hervorrufen oder umgekehrt", so Kalayci. Leide ein Mensch beispielsweise schon an einer psychischen Erkrankung - wie etwa Depressionen oder Zwangs- und Angststörungen - falle dieser Mensch nicht nur durch alle Roste, sondern schließlich auch in der Isolation.

Prävention als Schutz vor Einsamkeit

Gesundheitssenatorin Kalayci ist aber auch der Meinung, dass eine psychische Erkrankung nicht der einzige Ausweg sei. Schließlich könne man auch präventiv auf die Situation gucken. "Regional und in den Bezirken gibt es Netzwerke, die sich um psychisch kranke Menschen kümmern", so Kalayci. Bezirkliche Kontakt- und Beratungsstellen könnten erste Anlaufpunkte sein. Denn hier werde oft schon niedrigschwellig geholfen: "Zum Beispiel bei einem gemeinsamen Frühstück oder beim gemeinsamen Kochen."

Es kann noch mehr gemacht werden