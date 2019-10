dpa/Sebastian Willnow Bild: dpa/Sebastian Willnow

Mi 09.10.2019 | 15:25 | Interviews

- Tödliche Schüsse in Halle - der aktuelle Stand

In Halle an der Saale sind am Mittwochmittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Einen der mutmaßlichen Täter konnte die Polizei festnehmen, sie geht aber davon aus, dass weitere bewaffnete Mittäter auf der Flucht sind. Auch in Landsberg in der Nähe von Halle fielen Schüsse. Aktuelle Informationen von Theo Lies vom mdr in Halle. Der mdr hat auch einen Liveticker zu den Ereignissen eingerichtet.