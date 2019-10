- Fall Wilke: Foodwatch sieht schwere politische Versäumnisse

Listerien-Keime in Wurstwaren der Firma Wilke haben in Südhessen zu zwei Todesfällen geführt. Die Firma ist inzwischen geschlossen worden, doch damit ist der Fall noch längst nicht vom Tisch. Foodwatch kritisiert die Krisenpolitik der Überwachungsbehörden. Die Verbraucher hätten mindestens zwei Wochen früher informiert werden müssen, beklagt Foodwatch-Sprecher Andreas Winkler im Inforadio.

Foodwatch-Sprecher Winkler wirft dem hessischen Umweltministerium vor, bereits Mitte September von der Bakterienbelastung in dem Werk gewusst zu haben. Die Behörden hätten schon viel früher die Öffentlichkeit warnen und einen Rückruf anordnen lassen müssen, sagte Winkler im Inforadio. "Am 12. August gab es erste Meldungen über einen Verdacht auf Listerien, am 16. September wurde der Verdacht bestätigt", so Winkler. Am 18. September habe das Ministerium dann das Regierungspräsidium in Kassel informiert. Spätestens an diesem Tag hätte die Öffentlichkeit gewarnt werden müssen, kritisieren die Verbraucherschützer. Ein Rückruf sei aber erst rund zwei Wochen später erfolgt. Warum die Behörden erst dann reagierten, habe das Ministerium gegenüber Foodwatch offen gelassen.

Es müsse davon ausgegangen werden, dass auch Wurstwaren mit anderen Namen und anderer Nändler von Listerien betroffen sein könnten und bis zum 2. Oktober verkauft wurden. "Da geht es also ganz klar um eine politische Verantwortung", so Winkler.



Grundsätzlich passiere in Deutschland zu wenig, sobald Lebensmittelskandale aufgedeckt werden. "Es gibt viele strukturelle Schwachstellen in der Lebensmittelüberwachung. So funktioniert zum Beispiel die EU-weit vorgeschriebene Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln in Deutschland nicht. Und es mangelt an Transparenz, an direkter und offener Information der Öffentlichkeit", prangert Winkler an.