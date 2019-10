dpa/picture alliance Bild: dpa/picture alliance

Mi 09.10.2019 | 06:25 | Interviews

- "Gysi hat das Recht dazu, in Leipzig aufzutreten"

Am 9. Oktober 1989 gingen in Leipzig 70.000 Menschen auf die Straße, um gegen das SED-Regime zu protestieren. Die Bilder von dieser nicht genehmigten Massendemonstration gingen um die Welt. Auf einer Gedenkveranstaltung in Leipzig wird an diesem Mittwoch auch Gregor Gysi sprechen, was von Bürgerrechtlern scharf kritisiert wird. Dem entgegnet der Historiker Hanno Hochmuth im Inforadio: Gysi habe alles Recht dazu, dort aufzutreten.

Auch wenn Gysi 1989 dem SED-Regime angehört habe, disqualifiziere ihn das nicht für den Auftritt, "wenn er darüber nachdenkt und reflektiert. Gysi sagt ja nicht, wir hätten damals dreinschlagen müssen. Er verteidigt ja heutzutage auch nicht die DDR gegen die Freiheiten unseres heutigen Systems. Insofern hat er alles Recht dazu, dort heute aufzutreten", so Hochmuth, der die Wende als 12-Jähriger in Ost-Berlin miterlebt hat.



Gleichwohl könne er die Kritik der Bürgerrechtler verstehen, aber: "Das, wofür die Menschen damals auf die Straße gegangen sind, ist heute gelebte Realität. Wir müssen verschiedene Positionen aushalten, dazu gehört auch der Streit. Die Debatte um diesen Gysi-Auftritt ist genau das, was damals erreicht werden sollte. Das ist ein gutes Zeichen für unsere heutige Demokratie", so Hochmuth.



Hintergrund: Was ist geplant in Leipzig?

Dem 30-jährigen Jubiläum der Friedlichen Revolution widmet Leipzig am 9. Oktober 2019 ein umfangreiches Programm. Zentrale Veranstaltungen sind ein Festakt im Gewandhaus um 11 Uhr, das Friedensgebet in der Nikolaikirche um 17 Uhr und das Lichtfest Leipzig von 19 bis 23:30 Uhr auf dem gesamten Innenstadtring, der historischen Demonstrationsstrecke.



Auf dem Augustusplatz spielen am 9. Oktober die Kerzen eine zentrale Rolle: Die Besucher werden mit über 25.000 Lichtern gemeinsam den Schriftzug "Leipzig 89" zum Leuchten bringen. Als Höhepunkt und Abschluss der diesjährigen Lichtfestkonzeption wird der Innenstadtring mit Licht gestaltet. Dafür verwendet die Künstlerin Victoria Coeln eine vielfältige Lichtsprache. Bild- und Videomaterial überlagern Fassaden und Räume vielschichtig. Soundcollagen ergänzen das lichtbasierte Konzept.



Quelle: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH