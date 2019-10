dpa Bild: dpa

- Klimaaktionen von Extinction Rebellion: "Das Mittel ist nicht das richtige"

Mit verschiedenen Aktionen legen die Klimaschutzaktivisten von "Extinction Rebellion" in dieser Woche den Verkehr in Berlin lahm. Dabei berufen sie sich auf das Demonstrationsrecht. Staatsrechtler Christian Pestalozza findet: "Das Mittel der sogenannten spontanen Demonstration im öffentlichen Straßenraum ist nicht das richtige." Die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße seien nicht die richtigen Ansprechpartner für geforderte Änderungen in der Klimaschutzpolitik.