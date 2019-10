- Limburg: Polizei hält sich zum Tatmotiv bedeckt

Nach dem schweren Unfall im hessischen Limburg ist über mögliche Hintergründe nur wenig bekannt. Am Montag war ein Syrer mit einem gestohlenen LKW auf mehrere Autos aufgefahren und hat diese zusammengeschoben. Dabei wurden neun Menschen verletzt. Es gibt Berichte über einen terroristischen Hintergrund, offiziell bestätigt sind diese nicht. ARD-Terrorexperte Holger Schmidt spricht im Inforadio über den aktuellen Stand.

Was genau ist passiert?



Ein Mann fuhr am späten Montagnachmittag in der Limburger Innenstadt mit einem gestohlenen Lkw auf acht Autos auf und schob sie ineinander. Dabei wurden laut Polizei neun Menschen leicht verletzt, darunter auch der Fahrer des Lastwagens.

Wer hat den LKW gesteuert?



Bei dem am Montagabend festgenommenen Mann handelt sich um einen Syrer, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält und 2016 einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus erhalten hat. Sein Tatmotiv ist weiter unklar.



Der Festgenommene hatte nach Erkenntnissen der Behörden keine Kontakte zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten. Der 1987 geborene Syrer soll bisher noch keine Aussage gemacht haben. Für ein terroristisches Motiv gebe es bislang noch keine Hinweise, es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, hieß es.



Grundsätzlich sei der Syrer aber schon polizeibekannt, sagte ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt im Inforadio. So soll er wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes auffällig geworden sein.



Wie ist der Ermittlungsstand?



In Langen im Landkreis Offenbach wurde am Montagabend eine Wohnung durchsucht worden. Ob dort belastendes Material gefunden wurde, ist bislang unklar. Nun wird noch sein Handy intensiv untersucht.