Di 08.10.2019 | 15:05 | Interviews

- Lux (Grüne): "Das Versammlungsrecht gilt für alle"

Die Aktionen der Klimaaktivisten von Extinction Rebellion gehen weiter - auch in Berlin. Dort hat die Polizei zwar den Potsdamer Platz geräumt, auch am Großen Stern wird die Aktion aufgelöst. Doch weitere Straßenblockaden sind geplant, am Mittwoch könnte es den Kurfürstendamm treffen. Ist die Polizei zu nachsichtig mit den XR-Demonstranten? Nein, meint der Innenpolitiker der Berliner Grünen, Benedikt Lux. Das Recht stehe auf der Seite der Demonstranten.

Die Berliner Polizei gehe "sehr besonnen und rechtstreu, alles in allem sehr gut mit der Lage um", so Lux. Erst wenn es von von seiten der Protestierenden zu Gewalt und Angriffen auf Polizisten komme, müsse eingeschritten werden. "Bislang gab es in Berlin gar keinen Anlass dafür, einzuschreiten. Aber klar ist auch: Die Proteste müssen friedlich bleiben", so Lux.



Das Bundesverfassungsgericht habe zuletzt immer wieder betont, welch hohen Stellenwert das Versammlungsrecht habe. Das gelte auch für spontane Demonstrationen. "Insofern ist das Versammlungsrecht ganz klar auf der Seite der Protestierenden", betont der Grünen-Politiker.

Polizei beendet Protestaktion rund um die Siegessäule