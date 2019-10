dpa Bild: dpa

Di 08.10.2019 | 07:05 | Interviews

- Lambrecht: "Es gibt keine rechtsfreien Räume"

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht lädt am Dienstag zu einer Fachkonferenz ein, die neue Wege der Bekämpfung des Rechtsextremismus aufzeigen soll. Lambrecht plant unter anderem, das "Netzdurchsetzungsgesetzes" zu verschärfen. Das Gesetz soll rechtsradikale Hetze und illegale Posts in sozialen Netzwerken zurückzudrängen. Im Inforadio sagte die Justizministerin: "Es kann nicht sein, dass wir uns gegen rechte Gewalt, gegen rechte Bedrohung wegducken, weil wir personell nicht in der Lage sind zu reagieren."

"Wir müssen feststellen, dass rechte Gruppierungen Waffen horten, gewaltbereit sind, Menschen bedrohen, einschüchtern", so Lambrecht. Das dürfe sich eine Demokratie nicht gefallen lassen. Demokratie brauche Demokraten, die sich wehren müssten. Wichtig sei zu zeigen, dass es keine rechtsfreien Räume gibt. "Dass im Netz Menschen bedroht werden, damit muss Schluss sein." Dafür plant die Justizministerin das Netzdurchsetzungsgesetz zu verschärfen. Sie will im Kampf gegen Hetze die Plattformen mehr in die Pflicht nehmen, dass sie etwa Morddrohungen oder Volksverhetzung an die Ermittlungsbehörden weiterleiten.



"Demokratie braucht Demokraten - sie müssen auch wehrhaft sein"