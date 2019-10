imago images/Peter Seyfferth Bild: imago images/Peter Seyfferth

Di 08.10.2019 | 07:25 | Interviews

- Polen wird sich Verteilung von Flüchtlingen nicht anschließen

Am Dienstag treffen sich die EU-Innenminister, um weitere EU-Staaten von der in Malta geschlossenen Grundsatzeinigung zur Seenotrettung zu überzeugen. Dort hatten sich Ende September Deutschland, Frankreich, Italien und Malta auf einen Mechanismus zur Verteilung von geretteten Migranten geeinigt. Aus der Sicht Polens sei der Mechanismus nur eine Notlösung in einer Ausnahmesituation, das hat Justyna Schulz im Inforadio erklärt. Sie ist konservative Direktorin des polnischen "West-Instituts".



Der Verteilungsmechanismus sein eine schnelle Lösung, um Geflüchtete ohne langwierige Verfahren auf die Länder zu verteilen, die sich dem Vorstoß angeschlossen haben. Dies begrüße Polen, so Justyna Schulz. Allerdings sei es keine grundsätzliche Lösung für die Migrationspolitik in der EU. "Ich denke, dass sich Polen diesem Mechanismus nicht anschließen wird", so Schulz. Im Europarat habe man sich darauf geeinigt, an den Grenzen der EU bereits zu entscheiden, ob Menschen Recht auf Asyl haben oder nicht. Grundsätzlich sei es die Haltung in Polen, dass man die Probleme der Geflüchteten vor Ort lösen solle und nicht auf alle Länder der EU zu verteilen.

Flüchtlinge aus der Ukraine in Polen