- Extinction Rebellion - Klimaschutz durch zivilen Ungehörsam

Am Montag hat die Bewegung "Extinction Rebellion" den Verkehr am Großen Stern in Berlin-Tiergarten blockiert. Die Aktion ist Teil eines weltweiten Klimaprostests. Weitere Aktionen sind auch für die nachfolgenden Tage geplant. Berlins Innensenator Andreas Geisel hat im Inforadio-Interview erklärt, die Polizei werde bei den Aktionen mit Augenmaß vorgehen. Gleichzeitig sei sie auf einiges vorbereitet.