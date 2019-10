- Kurden-Experte rechnet mit Hunderttausenden Flüchtlingen

Die USA gewähren der Türkei freie Bahn für eine Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien - und lassen damit ihre Verbündeten im Stich. US-Truppen begannen im Morgengrauen mit dem Abzug aus der syrisch-türkischen Grenzregion. Es sei an der Zeit, aus diesen "lächerlichen endlosen Kriegen" herauszukommen, schrieb Trump auf Twitter. "Den Kurden droht die großflächige Vertreibung", befürchtet Thomas Schmiedinger, Politikwissenschaftler und Kurden-Experte aus Wien.



Er rechne mit Hunderttausenden neuen Flüchtlingen, sollte es zur angekündigten türkischen Offensive kommen - und: "Gefangengehaltene ISIS-Kämpfer und ihre Angehörigen könnten unkontrolliert freikommen", warnt er. Denn die kurdischen Bewacher dieser Personen müssten an die Front abgezogen werden. Es werde an der Grenze zu massiven Kämpfen kommen, dabei hätten die kurden keine Chance gegen die türkische Arme. "Die Kurden werden die Türkei nicht aufhalten können", sagte der Wiener Wissenschaftler am Montag im Inforadio. Die Begründung der Türkei für die Offensive, man wolle einsickernden Terrorismus unterbinden und eine Sicherheitszone in den nordsyrischen Kurdengebieten einrichten, sei wenig glaubwürdig, so Schmiedinger weiter: "Die türkische Besorgnis ist völlig unbegründet, vielmehr wird das ganz klar ein Aggressionskrieg wie jener im Jahr 2018 gegen die kurdische Stadt Afrin."

Auch die Vereinten Nationen sorgen sich nach der Ankündigung der Türkei eines baldigen Militäreinsatzes in Nordsyrien um die Zivilbevölkerung. Der Syrien-Koordinator des Nothilfebüros (Ocha), Panos Moumtzis, warnte am Montag in Genf vor neuen Vertreibungen. Sein Büro habe Notpläne in der Schublade, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. "Wir hoffen, dass wir sie nicht aktivieren müssen", sagte er. "Wir hoffen, dass der Status quo erhalten bleibt. Wir hoffen das Beste, stellen uns aber auf das Schlimmste ein."



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag einen baldigen Militäreinsatz gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien angekündigt. Die Türkei sieht die Gruppen, die in der Grenzregion Gebiete beherrschen, als terroristisch an. Die EU warnte vor einem solchen Einsatz. Das verschlimmere das Leiden der Zivilbevölkerung und behindere die politischen Bemühungen um eine Befriedung.