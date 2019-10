- "Der XR-Vordenker ist kein Urgestein der Demokratie"

Sie blockieren Straßen und Brücken, setzen sich vor Parlamente und schütten Kunstblut in Fußgängerzonen. Die Umweltaktivisten der Bewegung Extinction Rebellion haben das Ende der Welt vor Augen und glauben, nur durch Widerstand lässt sich die Klimakatastrophe noch aufhalten. Der Sozialpsychologe Harald Welzer reagiert skeptisch auf die Bewegung, die ihre Wurzel in Großbritannien hat.



Vieles an dem, was "Extinction Rebellion" am Montag in Berlin gemacht habe, gleiche einem "Happening-Charakter", meint Welzer. Wohin das Ganze sich entwickele, müsse man abwarten. "Falls die Aktivisten von Extinction Rebellion letztlich auf mehr Ablehnung und Wut als auf Unterstützung stoßen, könnten sie Fridays for Future sogar schaden", warnte der Zukunftsforscher am Montag im Inforadio.



Politische Forderungen wie "das toxische System überwinden" oder BürgerInnenräte etablieren, die der Politik Aufträge erteilen sollen, seien "politisch halb- bis ungar", so Welzer. Da sei Vieles noch ganz wenig zu Ende gedacht worden. "Ziviler Ungehorsam hat eine lange Geschichte, doch hier scheinen mir die Ziele schlecht definiert", meint der Sozialpsychologe mit Blick auf Extinction Rebellion.



Wer genau hinter "Extinction Rebellion" stecke, könne man noch nicht genau sagen, klar sei aber: "Der britische Vordenker und Umweltaktivist Roger Hallam ist nicht gerade ein Urgestein der Demokratie. Er hat ein begrenztes Verständnis von parlamentarischer Demokratie und hat andere Vorstellungen, die ich stark ablehnen würde. Aber wir sollten abwarten, welche Richtung sich innerhalb der Bewegung als stärkste herausstellt."