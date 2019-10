- "Thema Wendezeit ist noch immer bewegend"

Das Projekt "wende_rewind" erzählt die Geschichte der Wende auf der Plattform Instagram. 30 Jahre nach den Ereignissen in der DDR zeigt es das historische Material vom 7. Oktober 1989 - dem Tag der Republik - bis zum 18. März 1990 - dem Tag der ersten freien Wahl in der DDR. Man habe bewusst den Zeitraum des politischen Wandels gewählt. Denn das Thema sei noch immer bewegend, erklärt Projektleiterin Anna-Mareike Krause im Inforadio.

"Jetzt erzählen wir das so, dass auch diejenigen, die damals nicht dabei waren, die keine eigene Erinnerung daran haben, das nochmal miterleben können", so die Projektleiterin. Mit Instagram habe man eine Plattform gewählt, die junge Menschen erreicht.

Unter anderem wolle man jungen Menschen vermitteln, dass auch sie einen Bezug zu diesen historischen Ereignissen haben. Denn fast jeder sei schon mal in Berlin gewesen, so Krause und weiter: "Das ist heute eine komische Verstellung, wenn man heute druch diese Stadt läuft, dass man sich da zu einer Zeit nicht so frei bewegen konnte."

Das Projekt nutzt das alte Material, "die echten Menschen sind die spannendsten Akteure dieser Zeit", sagt sie. "Diese ganzen Bilder - die ich in den letzten Jahren auch immer mal wieder gesehen habe - sind nicht weniger bewegend."