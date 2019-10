picture alliance/Marijan Murat/dpa Bild: picture alliance/Marijan Murat/dpa

Mo 07.10.2019 | 07:05 | Interviews

- Geisel: Werden Klimaschutz-Blockaden gewähren lassen

Am Montag hat die Bewegung "Extinction Rebellion" den Verkehr am Großen Stern in Berlin-Tiergarten blockiert. Die Aktion ist Teil eines weltweiten Klimaprostests. Weitere Aktionen sind auch für die nachfolgenden Tage geplant. Berlins Innensenator Andreas Geisel hat im Inforadio-Interview erklärt, die Polizei werde bei den Aktionen mit Augenmaß vorgehen. Gleichzeitig sei sie auf einiges vorbereitet.



Die Sitzblockaden haben laut Innensenator Geisel friedlich begonnen. Die Berliner Polizei werde diese eine Weile gewähren lassen. Allerdings sei sie auch bereit zu räumen. Sitzblockeden seien wie spontane Demonstrationen zu zählen und somit nach dem Demonstrationsrecht zulässig. "Ich rate dazu, da nicht aufgeregt zu reagieren und eher zu deeskalieren", hat Geisel gesagt. Die Polizei habe zudem Kontakt zu Versammlungsleitern von "Extinction Rebellion" aufgenommen. Man sei im Gespräch, um etwa zu gewährleisten, dass Notarztfahrzeuge nicht blockiert würden.

Menschen überzeugen - nicht zwingen