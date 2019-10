- Autofreie Zone: "Wir geben die Friedrichstraße nicht auf"

Am Wochenende wird ein Abschnitt der Friedrichstraße für Autos gesperrt. Für zwei Tage sollen die Menschen erleben können, wie sich Großstadt ohne Verkehrslärm, Stau und Abgasgeruch anfühlt. Stattdessen gibt es Modenschauen, Musik und Sekt im Freien. Der grüne Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel, ist Initiator des Projekts. Er meint die autofreie Zone könnte ein Weg sein, um die Friedrichstraße wiederzubeleben.

"Wir erhoffen uns vor allem einen Impuls, der zeigt, dass die Friedrichstraße mehr kann, als das, was sie gerade zeigt," meint von Dassel. Die autofreie Zone soll daher am Wochenende genutzt werden, um neue Wege zu finden, wie die Einkaufsstraße wieder an Beliebtheit gewinnen kann.

Das soll vor allem durch neue Verkaufsstrategien passieren. Bisher setzte die Friedrichstraße auf Modeketten und große Einkaufsläden. Nun solle Nachhaltigkeit in den Vordergrund gerückt werden. Nachhaltige Mode gäbe es ausreichend. Sie bräuchte aber auch einen Platz, um sich zu präsentieren. Dazu könnte die Friedrichstraße in Zukunft mehr genutzt werden, schlägt der Grünen-Politiker vor.