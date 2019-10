imago images/ Paul Hennessy Bild: imago images/ Paul Hennessy

- "Trump ist das Epizentrum von Fake News"

Die US-Demokraten erhöhen den Druck auf US-Präsident Donald Trump und werfen ihm vor, mit China erneut eine ausländische Regierung zur Einmischung in den Wahlkampf aufgefordert zu haben. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, der Präsident stelle seinen persönlichen Vorteil über die Integrität der Wahlen. Thomas Jäger ist USA-Kenner und Experte für Außenpolitik an der Universität Köln. Er ist der Meinung, das Manöver spiele Trump in die Hände.



US-Präsident Trump wird von allen Seiten attackiert, die Demokraten fordern die Herausgabe von weiteren Dokumenten und auch von den Republikanern kommt Kritik. Doch China spielt nicht mit: Hintergrund ist, dass Trump den ukrainischen Präsidenten gebeten hat, gegen den demokratischen Kandidaten Joe Biden und seinen Sohn zu ermitteln – wegen des Verdachts auf Korruption. Und am Freitag hat er auch China um Ermittlungen gebeten, aber der chinesischen Außenminister hat abgelehnt.

Kommt die Amtsenthebung?

Das rieche stark nach Amtsmissbrauch, sagt Jäger: "Man kann es fühlen, aber man findet den rauchenden Kolben nicht." Denn immer wieder betonten die Republikaner das Gegenteil. Gleichzeitig beharren die Demokraten auf ihrem Posten. Sie wollen ein Amtsenthebungsverfahren in die Wege leiten. Das hätte schon nach wenigen Monaten nach Trumps Machtübernahme geschehen können. Doch damals dachten die konservativen Demokraten noch: "Wir tun Präsident Trump damit einen Gefallen", meint Jäger. Inzwischen aber habe sich die Lage in den USA polarisiert: Die Mehrheit der demokratischen Fraktion sei nun für ein Amtsenthebungsverfahren.

Vorteil für Trump

"Eigentlich spielt das Trump in die Hände", meint der Politikwissenschaftler. In den nächsten Monaten des Wahlkampfes ginge es um maximale Polarisierung und da "ist er der Meister drin." Er mache schließlich seit seinem ersten Tag im Amt Wahlkampf.

Um die Wahrheit, geht es nicht