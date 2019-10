- Wie es um die Brandenburger Kiefernwälder steht

Nach dem trockenen Sommer ist der Herbst bisher eher verregnet - gut so für die Wälder in der Region. Wir haben mit Uwe Engelmann über die Kiefer gesprochen: Wie geht es den Bäumen nach der Hitze? Engelmann ist Vorsitzender des Bundes Deutscher Forstleute Brandenburg-Berlin.

Der Kiefer ging es über Jahrhunderte gut in Brandenburg - doch wenn das Wasser fehlt, produzieren Kiefern zu wenig Harz. Dieses schütze aber den Baum davor, von Schädlingen befallen zu werden, sagte der Forstexperte.



Bei einigen Kiefern bestehe noch Hoffnung, dass sie sich erholten, so Engelmann. Doch andere müssen gefällt werden, die Bäume seien abgestorben.

Zu biologischen Krise der Brandenburger Wälder komme Förstermangel - und das in einigen Revieren schon seit Jahren. Beides habe aber nicht direkt etwas miteinander zu tun. "Aber ein Stück weit sind die Waldbesitzer schon ratlos", so der Forstexperte. Schwierig sei auch, dass das Personal im Schnitt 55 Jahre alt sei.