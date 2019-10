- Politexperte Knaus: "Ressourcen für Griechenland müssen besser abgestimmt werden"

Allein im September sind nach Angaben der Vereinten Nationen fast 10.300 neue Flüchtlinge auf den griechischen Inseln angekommen. Dabei sind die Aufnahmelager schon jetzt überfüllt. Gerald Knaus sagt, dass die griechischen Behörden aktuell überfordert seien. Knaus ist für die Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative tätig, die das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei inspiriert hat.

Die Schleuser seien sehr überzeugend, so Knaus, dass jene, die die griechischen Inseln derzeit per Boot erreichen, dort in die überfüllten Aufnahmelager gelangten. Der Druck auf die Behörden sei momentan groß, die Lager wieder zu leeren - sie brächten die Flüchtlinge deshalb aufs Festland. Dadurch schwände die Möglichkeit, Flüchtlinge wieder in die Türkei zurückzuschicken. In den letzten acht Monaten sei es den Behörden gelungen, knapp 100 Menschen zurückzuschicken. Täglich aber gelangten rund 200 neue Personen an die griechische Küste. Dies erkläre den Anstieg der Flüchtlingszahlen im Spätsommer und Herbst, so Knaus.



Griechenland alleine können den bürkoratischen Aufwand mit den Flüchtlingen nicht schaffen, so der Politexperte. Gut und realistisch wäre eine Kooperation zwischen Griechenland und ein paar der großen europäischen Asylbehörden wie unter anderem dem deutschen BAMF. Damit könnte man Ressourcen besser abstimmen und verteilen und auch Asylanträge fristgerecht bearbeiten. Erst "wenn das klappt (...) kann das Abkommen umgesetzt werden", so Knaus.



Jetzt hieße es, Lösungen zu finden, die im Interesse der Flüchtlinge, aber auch Griechenlands sowie der Türkei seien. Er befürworte die Koalition jener Länder, die sich zur Aufnahme von Flüchtlingen bereiterklärt hätten. Diese Koaliton solle sich am besten mit den griechischen Behörden zusammentun und erörtern, welche Hilfen sie bräuchten, um jeden Asylantrag innerhalb von acht Wochen zu bearbeiten. Auch mit der Umsiedlung von Flüchtlingen könne man Griechenland helfen, sagte Knaus.