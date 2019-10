- Wirtschaftsexperte Langhammer: "Handelsstreit zwischen USA und EU ist gefährlich"

Am Mittwoch haben die USA Strafzölle auf Flugzeuge und andere EU-Importe wie Wein und Käse angekündigt. Sie hatten dafür die Erlaubnis von der Welthandelsorganisation erhalten. Die WTO kritisiert die staatlichen Hilfen für Airbus. Bundesaußenminister Maas rechnet hingegen mit Gegenzöllen auf US-Produkte. Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel findet diese Entwicklung gefährlich.



Im Streit um staatliche Subventionen für den europäischen Flugzeughersteller Airbus ist die nächste Eskalationsstufe erreicht. Die Welthandelsorganisation erlaubt den USA, Extra-Zölle auf EU-Produkte zu erheben. Betroffen sind die Länder, die den Airbus bauen - Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Aber bald dürfte die WTO wiederum den Europäern erlauben, zusätzliche Zölle auf US-Produkte zu erheben - wegen der amerikanischen Subventionen für Boeing.

Professor Rolf Langhammer ist Handelsexperte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, Rolf Langhammer. Er schätzt die aktuelle Zuspitzung gefährlich ein: "Es verschärft die gesamte handelspolitische Situation zwischen den USA und der EU. Deswegen ist das im Gesamtzusammenhang schon eine sehr unerfreuliche und auch gefährliche Situation."

Kein heimischer Markt für Boeing

Das Problem mit Airbus bestünde darin, dass Subventionen für den heimischen Markt erlaubt seien - es aber so gut wie keinen heimischen Markt gäbe. Subventionen auf Exportgüter sind nicht erlaubt, so Langhammer. Gerade bei Airbus handelt es sich aber um Waren, die für den Weltmarkt gedacht seinen.



Allerdings könnten sich die USA ins eigene Fleisch schneiden mit den Strafzöllen. Denn Airbus verkaufe vornehmlich nach Ostasien, die USA wären dann aber auch betroffen. Auf das Gesprächsangebot Trumps sollte die EU positiv reagieren. Denn der Streit um Airbus sei ein alter Fall, so Langhammer. Es hätte schon längst über ein bilaterales Abkommen gesprochen werden können. Dabei ließe sich das Abkommen aber auch noch weiter fassen, zum Beispiel über Agrarprodukte.