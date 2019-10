- Brexit: McAllister sieht Johnsons Pläne skeptisch

Am Mittwoch hat Boris Johnson der EU einen neuen Vorschlag für einen Brexit-Deal unterbreiten lassen. EU-Unterhändler Michel Barnier soll nun prüfen, ob der Vorschlag Grundlage für letzte Verhandlungen zwischen London und Brüssel sein kann. David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, ist skeptisch: Er sieht noch drei schwierige Punkte in Johnsons Vorschlägen.

1. Kontrollen an der inneririschen Grenze

"Auch die neuen britischen Vorschläge zu den Zoll- und Regulierungsaspekten sehen ausdrücklich Kontrollen vor an der Grenze zwischen Nordirland und Irland, sie bleiben aber im Unklaren darüber, wo und wie diese durchgeführt werden sollen. Und machen wir uns nichts vor: Jede Form von Kontrollen und Überprüfungen an der Grenze bedeutet auch eine erhebliche Einschränkung des reibungslosen Handels zwischen Nordirland und Irland."

2. Zeitknappheit

"Die britischen Vorschläge sollen ja praktisch umgesetzt werden in der Übergangsphase. Das sind ja dann nur 14 Monate. Hier gibt es doch erhebliche Bedenken wegen der Kürze der Zeit, ob es dann die notwendige Sicherheit und die im Austrittsabkommen vereinbarten Grundsätze auch wirklich eingehalten werden können."