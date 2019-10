Bündnis für Transparenzgesetz will eine "Zivilgesellschaft auf Augenhöhe"

Seit zwei Monaten setzt sich ein zivilgesellschaftliches Bündnis für ein Berliner Transparenzgesetz ein. Das Ziel: Die Berliner Behörden sollen dazu verpflichtet werden, alle wichtigen Informationen den Bürgerinnen und Bürgern im Internet zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist es, so Mitinitiator Arne Semsrott, das jetzt vorhandene Machtungleichgewicht zwischen Politik und Zivilgesellschaft zu beseitigen.



Das gibt es auch in Berlin, der rot-rot-grüne Senat wollte es allerdings zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln - hat er bis jetzt aber noch nicht. Deswegen sammelt seit Monaten ein zivilgesellschaftliches Bündnis Unterschriften, dass dieses Transparenzgesetz endlich kommt. Für ihr Volksbegehren haben die Initiatoren schon fast 20 000 Unterschriften zusammen. Einer von ihnen ist Arne Semsrott. Er ist bislang mit dem Erfolg der Aktion sehr zufrieden: "Wir sind auf der Zielgeraden – und das ist ziemlich gut."

Auf der Internetseite "Frag den Staat" kann jeder Anfragen an Behörden starten, weil er wichtige Unterlagen einsehen will, wie Briefwechsel zu irgendeinem Sachverhalt oder interne Protokolle. Grundlage dieses Informationsportals ist das Informationsfreiheitsgesetz.

Seiner Meinung nach braucht Berlin ein schärferes Transparenzgesetz dringend: "Wir wollen, dass die Zivilgesellschaft auf Augenhöhe reden kann mit Politik und Verwaltung. Und das größte Hindernis dabei ist der fehlende Zugang zur Information. Solange Senat, Verwaltung, Politik Gutachten, interne Protokolle, Verträge geheim halten kann, solange gibt es ein Machtungleichgewicht zwischen Zivilgesellschaft und der Politik und das wollen wir zumindest ein bisschen beseitigen."

Beispiele dafür, dass die Politik Informationen zurückhält gibt es unzählige, sagt Semsrott, was letzten Endes auch eine Korruptionsgefahr darstelle. Deswegen will die Initiative, dass die Verwaltung künftig gezwungen wird, die wichtigsten Infos von sich aus zu veröffentlichen. "Wir glauben, dass solche Informationen direkt online zu finden sind, so dass man gar nicht erst zur Verwaltung gehen muss."