- Kurator Spies: "Ohne Fernsehturm hat man Berlin nicht gesehen"

Seit 50 Jahren steht der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz. Bis zur Antennenspitze ist er 368 Meter hoch, einst war er ein Prestige-Bau der DDR, ein architektonisches und technisches Meisterwerk. Gerade im Osten ist man mächtig stolz auf ihn, der Westen hat manchmal noch gemischte Gefühle. Aber Berlin ganz ohne "Telespargel"? Das würde unserem Geschichtsverständnis schaden, meint Paul Spies. Er ist Direktor des Stadtmuseums Berlin und Chef-Kurator des Landes Berlin im Humboldt Forum.





Es gäbe noch immer Menschen, die den Fernsehturm häßlich fänden und als ein Denkmal an eine "falsche Zeit" sähen, so Spies. Aber der Turm sei so etwas wie der Eiffelturm von Berlin. Der historische Kontext sei wichtig - aber der Fernsehturm sei auch ein Stück Architekturgeschichte und ein ehemaliges Machtsymbol. Hierin unterscheide er sich aber auch nicht von Kirchen und Schlössern, sagte Spies: "Das bringt Zeitgeist und Geschichte mit sich."



Eine Berlin-Visite sei besser mit Fernsehturm-Besuch - denn das Wahrzeichen sei nun mal von allen Ecken der Stadt aus zu sehen. "Wenn man den Fernsehturm nicht gesehen hat, hat man Berlin nicht gesehen", so der Chef-Kurator. Eine Draufsicht von oben auf Berlin hilft dem Berlin-Verständnis, denn man sähe deutlicher, wie sich die City organisiere.



Eine ältere, meist westlich verwurzelte Generation verstünde den Turm weiterhin als Symbol von "Spannung, Auseinandersetzung und möglicher Bedrohung", sagte Spies. Gebäude wie den Fernsehturm erzählten aber etwas über unsere eigene Geschichte - und die bräuchten wir als Speigel für unsere Gegenwart und Zukunft, so der Kurator. Ohne Erinnerungsobjekte und -orte verblasse auch die Erinnerung.