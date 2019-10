- Korrespondentin Nagel: "Viel Symbolik, wenig Faktisches"

Kaum hat die Ukraine einen neuen Präsidenten, gibt es Fortschritte im Friedensprozess mit Russland um die Ostukraine. Aber wie sieht dieser Fortschritt aus - und rückt der Frieden näher? Der Prozess ist hochkomplex und hält derzeit wenig Konkrtes bereit, so unsere Korrespondentin für Russland und die Ukraine, Christina Nagel. Dennoch bringt die Annäherung Hoffnung mit sich.

Der Vorschlag einer Sonderzone in der Ostukraine geht auf Frank-Walter Steinmeier zurück und wird "Steinmeier-Formel" genannt. Die Idee ist, dass die Gebiete in der Ostukraine einen Sonderstatus erhalten, sodass dort auch Kommunalwahlen abgehalten werden können. So die Theorie - denn in der Praxis ist der Prozess hochkomplex. So stünde weiter im Raum, wann die Wahlen stattfinden können und ob sie von der OSZE und der Ukraine anerkannt werden.



Es gibt auch keinen gemeinsamen Vertrag zur Steinmeier-Formel, sondern alle Beteiligten mussten einen separaten Brief mit ihrer Zustimmung an den OSZE-Vertreter der Kontaktgruppe schicken. Damit sei aber eine gemeinsame Basis entstanden und Bewegung in den Konflikt gekommen, so Nagel. Dies bereite den Menschen Hoffnung. Doch der Prozess dauere bereits so lange an, weil die Beratungen schwierig seien. Abstimmungen bräuchten ihre Zeit und viele Details blieben schwer zu lösen - beispielsweise, wer wann auf welche Art die ukrainisch-russische Grenze sichert.