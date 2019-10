- Freiheitsstrafe für Brandstifter Maik Schneider

Im August 2015 hatte eine Gruppe Neonazis eine Turnhalle in Nauen angezündet, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Mit dabei war NPD-Politiker Maik Schneider. Dieser wurde am Mittwoch vor dem Landgericht Potsdam zu neun Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe wegen Brandstiftung verurteilt. rbb-Reporterin Lisa Steger hat die Verhandlungen und die Urteilsverkündung verfolgt.

Das Gericht verurteilte Schneider zu sieben Jahren und neun Monaten wegen Brandstiftung sowie zu einem Jahr und vier Monaten wegen versuchter Nötigung. "Alle Taten sind Ausdruck einer menschenverachtenden fremdenfeindlichen Gesinnung", sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann in der Urteilsbegründung.



Schneider wurde vorgeworfen, im August 2015 eine Sporthalle in Nauen im Kreis Havelland angezündet zu haben, in der Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre und drei Monate Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch.



Wegen überlanger Verfahrensdauer frei

Für Schneider war es bereits der zweite Prozess wegen der Turnhallenbrandstiftung. Das erste Urteil über neuneinhalb Jahre Haft wurde jedoch vom Bundesgerichtshof aufgehoben: Aus Sicht der Richter war ein Schöffe befangen. Im ersten Verfahren, das im November 2016 begann, hat Schneider die Brandstiftung gestanden. Der neue Prozess begann im Oktober 2018.



Schneider hat bereits knapp drei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Seit Anfang Januar ist er wegen überlanger Verfahrensdauer frei.



In einer vorherigen Fassung hatten wir berichtet, Schneider sei insgesamt zu neun Jahren und einen Monat verurteilt worden - sieben Jahre und neun Monate wegen Brandstiftung und ein Jahr und vier Monate wegen Nötigung. Laut Gerichtssprecher handelt es sich um zwei Einzelstrafen, sie können nicht einfach addiert werden.



