dpa/ Patrick Pleul Bild: dpa/ Patrick Pleul

Mi 02.10.2019 | 06:45 | Interviews

- Viele Quereinsteiger an Berliner Brennpunktschulen

Ausgerechnet an Brennpunktschulen in den Berliner Stadtteilen Marzahn, Neukölln, Mitte und Spandau arbeiten überdurchschnittlich viele Quer- und Seiteneinsteiger - weil sich das vollausgebildete Lehrpersonal auch mit finanziellen Anreizen nicht an diese Schulen locken lässt. Laut Marianne Burkert-Eulitz, der bildungspolitischen Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, hat der Senat das Problem erkannt und entsprechende Pläne.