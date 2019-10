dpa/ Fredrik von Erichsen Bild: dpa/ Fredrik von Erichsen

Mi 02.10.2019 | 07:25 | Interviews

- Hells Angels-Urteil: Schreiber (SPD) warnt vor Nachfolgekämpfen

Acht mal Lebenslänglich - so lautete am Dienstag das Urteil gegen Mitglieder der "Hells Angels" im größten Rockerprozess in der Geschichte Berlins. Es ging um einen Mord in einem Reinickendorfer Wettbüro vor 5 Jahren. Der SPD-Innenexperte Tom Schreiber begrüßt das Urteil, warnt aber davor, die Rockerszene nun im Kampf gegen organisierte Kriminalität aus dem Blick zu verlieren.