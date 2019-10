- Pflegekräfte aus Tunesien: Bürokratischer Hindernislauf

Pflege in Deutschland: Bringen ausländische Kräfte die Rettung?

Der Ruf des Pflegeberufs ist nicht der beste. Immer weniger junge Leute erklären sich bereit in der Pflege zu arbeiten. Daher wirbt Deutschland seit vielen Jahren Pflegekräfte aus dem Ausland an. Wie effektiv die Maßnahme ist und was das eigentliche Problem im Pflegesektor ist, erklärt Dr. Jochen Schellenberg im Interview. Er ist der Vorsitzender der Geschäftsführung des Pflegedienstleisters "Katharinenhof".