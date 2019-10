imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 02.10.2019 | 09:25 | Interviews

- Ein Jahr nach Kashoggi-Mord: Aufklärung unwahrscheinlich

Auch genau ein Jahr nach dem bestialischen Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ist die Frage nach den Auftraggebern nicht zweifelsfrei geklärt. Professor Ulrike Freitag vom Institut für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin ist Expertin für den arabischen Raum. Sie erläutert, wie der Fall in Saudi-Arabien wahrgenommen wird und warum die Chancen auf eine endgültige Aufklärung schlecht stehen.