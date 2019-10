imago images/ Sascha Steinach Bild: imago images/ Sascha Steinach

Di 01.10.2019 | 16:25 | Interviews

- Polizeisprecher: "Die Hells Angels bleiben eine kriminelle Organisation"

Der Mord-Prozess gegen Mitglieder der Hells Angels in Berlin ist beendet - nach fünf Jahren. Eines der aufwendigtsen und spektakulärsten Verfahren der Berliner Justizgeschichte. Das Urteil lautet: lebenslang für die acht Beschuldigten. Es geht nicht nur um einen Mordfall, sondern darum, wie Polizei und Justiz in Berlin mit der Rocker-Szene zurechtkommen. Benjamin Jendro ist Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin und begrüßt das Urteil.

Jendro hält das Urteil für ein gutes und gerechtes Urteil. Es wird aber weiterhin Gebilde und Strukturen geben, die in die Rockerszene vordringen möchten, so der Sprecher. Andere Organisationen wollten nun "die Lücke schließen, die Kadir P. mit seinem Gefolge hinterlässt". Der Hells Angels-Anführer Kadir P. sei nicht irgendjemand, sondern einer, der die Rocker in den vergangenen Jahren auf ein ganz anderes Machtniveau gehoben habe.



Es gehe um viel Geld und um Machtkämpfe in der Szene. Dennoch sei die Rockerszene nach dem Abschluss des fünf Jahre andauernden Prozesses ein wenig in "Schockstarre geraten", so Jendro. Im Fokus der Ermittlungsarbeiten stünden derzeit arabische Clans - doch das sei auch ein Ergebnis von Personalmangel bei der Berliner Polizei. Vor gut drei Wochen hätten die Hells Angels versucht, noch einmal Präsenz zu zeigen mit einem Corso durch Berlin. Doch sie blieben eine kriminelle Organisation, so der Sprecher. Durch das Verbot der Kutten in der Öffentlichkeit hätten die Hells Angels auch an Präsenz verloren und das mache sich auf positive Weise in der Stadt bemerkbar, so Jendro.