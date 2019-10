- Stanzel: "China muss sich als machtfähig beweisen"

In den 70 Jahren seit Gründung der Volksrepublik hat sich China rasant entwickelt. Es produziert nicht mehr nur für die ganze Welt, sondern sucht weltweit nach immer neuen Möglichkeiten zu investieren, baut an der Seidenstraße der Neuzeit. Doch was ist Pekings außenpolitische Strategie? Volker Stanzel sagt, die Volksrepublik müsse sich selbst beweisen, wie machtvoll Partei und Land seien. Er ist Vizepräsident der Gesellschaft für Auswärtige Politik und Ex-Botschafter der Bundesrepublik in China.



Die kommunistische Partei Chinas habe sich bis heute gehalten - im Vergleich zu anderen Ländern mit ebenfalls kommunistischen Systemen. Doch der Machterhalt wird teilweise sogar mit tödlicher Gewalt verteidigt. China weitet seinen Reichtumn und seine Macht aus - in den Ländern Afrikas oder mit dem Bau und der Investition in neue Häfen. "China muss sich selbst als machtfähig beweisen, um die Partei selber an der Macht zu halten", sagte Stanzel.

Das Seidenstraßen-Projekt, dass unter anderem Infrastruktur-Netze und Transportwege umspanne, sei eher ein Experiment, denn China habe bisher nicht so viel Berührung mit westlichen Gesellschaften gehabt. Ebenso arbeitet China auch an einem großen asiatischen Sicherheitsraum.



Angst müsse man davor nicht haben, so der ehemalige Botschafter - doch sich bewusst sein, dass China nach außen wie nach innen handele. So fördere der Staat seine eigenen Unternehmen nach Kräften. Diese hätten durch eine derartige Bevorzugung Vorteile beim Einkauf und Handel in anderen Ländern. Auch beim Thema geistiges Eigentum habe man andere Ansichten. Kalkulierten chinesische Hersteller den Diebstahl geistigen Eigentums wie Patenten schon mit ein, weil für sie dennoch viel Profit entstünde, so führt dieselbe Strategie in anderen Ländern zu Konflikten. Dennoch: China bliebe ein wichtiger Partner Deutschlands, so Stanzel, denn der Handel mit der Volksrepublik sei mittlerweile genauso umfangreich wie der Handel mit den USA.