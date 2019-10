- Darum geht es bei der neuen Qualitätsprüfung für Pflegeheime

Ein gutes Pflegeheim für seine Angehörigen suchen und dann auch zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Die Pflegenoten, die es seit zehn Jahren für jede Einrichtung gibt, sagen wenig über die tatsächliche Pflegequalität aus. Denn bewertet wurde nur, was die Heime selbst notiert haben über ihre Pflege. Dadurch hatten alle Heime stets Bestnoten. Das soll sich ab Dienstag mit einer neuen Qualitätsprüfung ändern. Vera Wolfskämpf aus unserem Hauptstadtstudio fasst das Wichtigste zusammen.



Das neue System zur Bewertung von Pflegeheimen guckt sich einzelne Bereiche an. So entsteht ein besseres Gesamtbild von den Stärken und Schwächen einer Einrichtung. Es geht zentral um die Frage: Wie werden die Patienten in einer Pflegeeinrichtung behandelt?



Die Heime selbst müssten halbjährlich Daten übersenden, aber auch Mitarbeiter vom medizinischen Dienst kommen in den Einrichtungen vorbei. Dort würden sie die Bewohner begutachten und insgesamt einen Blick auf die Ausstattung und das Personal werfen. So ergibt sich eine Gesamtlage, ob es den Bewohnern gut geht, sie gut ernährt sind und angemessene Betreuung erhalten.



Verbraucher können sich so im Detail anschauen, welche Apsekte ihnen wichtig sind bei einem Pflegeheim. Bei Mängeln wird so nicht gleich das gesamte Heim geschlossen, sondern in verschiedenen Schritten daran gearbeitet, diese zu beseitigen. Gelingt dies nicht, kann eine Pflegeeinrichtung in letzter Konsequenz geschlossen werden.



Bis Ende des Jahres werden die mehr als 13.000 Pflegeheime in Deutschland geprüft. Ab Januar 2020 sollten die ersten belastbaren Informationen vorliegen.