- Trauriges Jubiläum: Die 30. Saison der Berliner Kältehilfe beginnt

Der Oktober ist da, es pfeift der Wind, regnet und damit beginnt die härtere Zeit für alle Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Darum startet am 1. Oktober die Kältehilfe Berlin wieder. Es ist das 30. Mal, dass verschiedene Organisationen Schutz und Hilfe für die Nacht bieten. Unsere landespolitische Reporterin Nina Amin fasst die Pläne der Kältehilfe-Organisationen zusammen.



Zum Auftakt der 30. Saison der Berliner Kältehilfe werden 680 Betten angeboten, im November sollen es aber schon mehr als 1100 Betten sein. Für Frauen gibt es im Speziellen etwa 150 Plätze, manche Schlafmöglichkeiten sind auch barrierefrei. Die meisten Schlafplätze gibt es im Berliner Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg, aber es sei das Ziel der helfenden Organisationen, in allen Stadtteilen Angebote bereitzustellen. Randbezirke spielten weniger eine Rolle bei der Versorgung, denn obdachlose Menschen halten sich eher in den Innenstädten auf - dort sind auch die meisten Hilfsangebote zu finden.



Es ginge bei der Kältehilfe um mehr als nur ein warmes Bett, so Amin. Oft gäbe es auch etwas zu essen und medizinische Grundversorgung, aber auch Hilfe und Beratung zu Wegen aus der Obdachlosigkeit. Auch der Kälte- und Wärmebus seien wichtige Bausteine der Kältehilfe, denn wer nicht in eine Unterkunft möchte, kann sich so ein wenig aufwärmen. Im Bus gibt es heiße Getränke und etwas zu essen, aber auch eine medizinische Grundversorgung.



Die Zahlen obdachloser Menschen in Berlin stiegen, sagte Amin. Darunter seien auch viele obdachlose Menschen aus Mittel- und Osteuropa. Für viele steigen die Chancen in der Hauptstadt, den Winter zu überleben, denn in ihren Heimatländern gibt es oft keine oder unzureichende Winterhilfen. Ebenso sind einige Menschen aus der östlichen EU auf der Suche nach Arbeit in Berlin gestrandet und können nicht mehr zurück - sie landen auf der Straße. Die helfenden Organisationen kritisierten die Politik, dass richtige Strategien fehlten und die Obdachlosen in Berlin bislang auch nicht gezählt wurden. Daher weiß kaum jemand, wie viele es wirklich sind und wie man Hilfen am besten strukturieren kann.



So erreichen Sie die Berliner Kältehilfe:



Wärmebus erreichbar ab 18 Uhr unter: 0170 910 00 42



1. November – 28. März

täglich unterwegs von 18 bis 24 Uhr



Kältebus erreichbar ab 21 Uhr unter: 0178 523 5838



1. November – 30. April

täglich unterwegs von 21 bis 0.30 Uhr



Die Kältehilfe Berlin bietet auch eine kostenlose Hilfe-App für Android und iOS an.



Was kann ich tun, wenn ich helfen möchte?

Wenn sie einen Menschen sehen, der ungewollt und ungeschützt im Freien schläft, dann helfen sie! Egal zu welcher Jahreszeit!



Wenn sie vermuten, dass eine Person unter Kälte und Witterung leidet, sprechen sie sie höflich an und fragen, ob sie etwas braucht oder ob sie Hilfe annehmen will. Besonders im Winter kann es lebensgefährlich werden, auf der Straße zu schlafen. Sehen sie bitte nicht weg, wenn Sie eine Erfrierungsgefahr vermuten.



Von November bis März sind jeden Abend bis in die Nachtstunden ein Kälte- und ein Wärmebus in Berlin unterwegs, um Menschen ohne Unterkunft aufzusuchen, zu versorgen und kostenfrei in Notunterkünfte zu bringen. Wenn die betroffene Person Hilfe annehmen möchte, rufen sie ab 18 Uhr den Wärmebus des Berliner Deutschen Roten Kreuzes an und ab 21 Uhr den Kältebus der Berliner Stadtmission.

Wenn die Person hilflos wirkt, nicht ansprechbar ist oder sich oder andere möglicherweise in eine akute Gefahrensituation bringt, kann von einer Notfallsituation ausgegangen werden.



Im Notfall wählen sie: 110 (Polizei) oder 112 (Feuerwehr/Rettungsdienst)



Tagsüber haben wohnungslose Menschen ganzjährig die Möglichkeit, sich in den verschiedenen Tagesstätten und Treffpunkten aufzuhalten und mit Essen versorgt zu werden.



Weitere Informationen im Internet unter www.kaeltehilfe-berlin.de.