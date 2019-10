- Nutri-Score: "Wir brauchen eine verpflichtende Kennzeichnung"

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner will den Nutri-Score einführen: Ein Label mit fünf Stufen von dunkelgrün bis rot, je nachdem ob Lebensmittel viel Fett oder Zucker enthalten. Eine Studie belegte zudem: 1.600 Menschen fanden den Nutri-Score merhheitlich am besten. 2020 wird das freiwillige Label wohl eingeführt, Kritiker murren, das bringt nicht viel. Aber Vera Wolfskämpf meint in ihrem Zwischenruf: Besser als nichts.