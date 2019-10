XinHua Bild: XinHua

Di 01.10.2019 | 07:45 | Interviews

- Viel Wachstum, wenig Freiheiten: 70 Jahre Volksrepublik China

Die Volksrepublik China feiert am Dienstag ihren 70. Gründungstag mit einer großen Militärparade. Gezeigt wurden mehr als 160 Flugzeuge und fast 600 Waffensysteme. Es war die größte Waffenschau in der Geschichte des Landes. Und das mitten in den anhaltenden Protesten in Hongkong. Stefan Liebich, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Linkspartei und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, schätzt die Lage im Interview ein.



"China ist selbstbewusst", betont Liebich. Zum 100. Geburtstag habe sich das Land noch einmal viel höhere Ziele gesteckt. "China plant bis dahin die weltweit dominierende Macht zu werden", so Liebich - und zwar wirtschaftlich, militärisch und politisch. Auf der einen Seite zeige sich der Staat positiv. Kein anderes Land hätte es geschafft 700 Millionen Menschen aus der Armut zu befreien, betonte Liebich. Trotzdem gebe es die unübersehbare Kehrseite: China sei keine Demokratie. Damit müsse sich auch Deutschland auseinandersetzen.

Immer weniger Freiheiten

Es sei leider auch so, dass die Freiheiten in den letzten Jahren deutlich eingeschränkt wurden. "Da war China schon einmal weiter", sagt der außenpolitische Sprecher. Trotzdem müsse Deutschland sich bewusst sein, dass es einen Wettbewerb geben wird - nicht nur mit China, sondern auch mit anderen Staaten.

Deutschlands Aufgabe