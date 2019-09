dpa/ Arno Burgi Bild: dpa/ Arno Burgi

Mo 30.09.2019 | 16:45 | Interviews

- "Revolution Chemnitz": Wie in Dresden rechter Terror verhandelt wird

Vor der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts in Dresden hat am Montag der Prozess gegen acht Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren begonnen. Unter dem Namen "Revolution Chemnitz" hatten sie sich in der rechtsextremen Szene radikalisiert und einen Anschlag geplant. Der Generalbundesanwalt wirft ihnen Gründung einer terroristischen Vereinigung vor. Reporterin Daniela Kahls vom MDR hat den Prozessauftakt in Dresden beobachtet.