- Klage im Dieselskandal: "Volkswagen hat die Verbraucher betrogen"

Im Fall der manipulierten Abgaswerte von Volkswagen-Dieselmotoren startet in Braunschweig eine große Verbraucherklage. Kläger ist der Bundesverband der Verbraucherzentralen stellvertretend für 470 000 Autobesitzer. Zu klären sei die zentrale Frage, ob Verbrauchern ein Schadenersatz zusteht, sagt Ronny Jahn vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.



Im Dieselskandal fordern die Verbraucherzentralen einen Schadenersatz für geschädigte Volkswagen-Kunden vor Gericht. An diesem Montag startet vor dem Oberlandesgericht Brauchschweig ein entsprechender Prozess. "Wir sind der Meinung, dass Volkswagen hat die Verbraucher betrogen hat", sagt Ronny Jahn vom Bundesverband der Verbraucherzentralen im Inforadio vom rbb. Stellvertretend für rund 470 000 Autobesitzer klagt der Verband.

Jahrelanger Prozess erwartet



"Es wird höchstwahrscheinlich auch in unserem Verfahren geklärt werden: Wer wusste hier eigentlich im Unternehmen was?", erwartet Jahn. VW argumentiere bislang so: Verbraucher seien nicht geschädigt worden und der Vorstand habe nichts von den Manipulationen gewusst. Eine außergerichtliche Einigung sei von Volkswagen bisher nicht in Aussicht gestellt worden.



Jahn rechnet mit einer Entscheidung der Musterfeststellungsklage in zwei bis drei Jahren.



HINTERGRUND

Was hat es auf sich mit der Verbraucherklage? Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen:



Was ist das für eine Klage?



Die Musterfeststellungsklage ist eine Art “Einer-für-alle“-Klage; bei ihrer Einführung vor nicht einmal einem Jahr hatte man den Fall VW schon im Hinterkopf. Verbraucherschutzverbände klagen dabei für Gruppen von Betroffenen - mit weniger Aufwand und Risiko für den Einzelnen. Dieselfahrer können sich noch bis Ende kommender Woche anschließen, indem sie sich auf der Internetseite des Bundesamts für Justiz in ein Klageregister eintragen.



Was kann dabei rauskommen?



Letztlich hoffen die Dieselfahrer auf Schadenersatz - doch den wird es nicht direkt geben. Bei dem Verfahren geht es zunächst nur darum, ob Volkswagen unrechtmäßig gehandelt hat. Den Kunden wird kein individueller Anspruch auf Geld oder eine Rückabwicklung des Kaufvertrags zugesprochen. Stattdessen müssen sie mit dem Musterurteil in der Tasche selbst noch einmal vor Gericht ziehen.



Ist auch ein Vergleich möglich?



Ja, er würde zwischen VW und der Verbraucherzentrale geschlossen, aber für alle angemeldeten Verbraucher gelten. Die Anwälte der Verbraucherzentrale halten das für durchaus wahrscheinlich, denn sie haben ausgerechnet, dass die vielen Klagen nach dem Musterprozess für VW viel teurer würden. Volkswagen sagt jedoch, wegen der hohen Zahl der Mitkläger und ihrer unterschiedlichen Fallkonstellationen sei ein Vergleich "kaum vorstellbar".