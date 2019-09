- Kollatz zu Rückkauf von Wohnungen: "Keine Belastung des Landeshaushalts"

Für fast eine Milliarde Euro kauft Berlin knapp 6000 Wohnungen in Spandau und Reinickendorf zurück. Kritiker finden: Der Kauf ist zu teuer und er bringt keine Entspannung am Wohnungsmarkt. Für Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) war es kein Verlustgeschäft. Er verteidigt den Deal: Der Kaufpreis sei dann sinnvoll, wenn die Mieten ungefähr den Preis erbrächten. "Das ist hier der Fall."



Der Rückkauf von knapp 6000 Berliner Wohnungen für fast eine Milliarde Euro war nach Meinung von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) keine Geldverschwendung. Der Kaufpreis sei dann sinnvoll, wenn die Mieten ungefähr den Kaufpreis erbrächten. "Das ist hier der Fall", sagte Kollatz im Inforadio. "Es tritt keine Belastung des Landeshaushalts auf."



Kritiker erachten den Kauf durch die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag als Verlustgeschäft. Vor 15 Jahren hatte Berlin die Wohnungen für grob 30 000 Euro pro Stück verkauft, heute für im Schnitt 150 000 Euro zurückgekauft.



Sicherheit für Mieter in einer Mangelwirtschaft



"Richtig ist, dass man sich überlegen kann, vor 15 Jahren besser nicht zu verkaufen", sagte Kollatz. Die Situation der Stadt sei damals aber eine andere gewesen. Stattdessen stelle sich heute die Frage: "Können wir Wohnungen wirtschaftlich solide für das Land Berlin kaufen?"



Preisunterschiede gründeten nach Ansicht des Finanzsenators nicht nur auf Marktentwicklungen in der Stadt: "Der Markt hat sich entwickelt, aber es hat sich auch etwas an den Wohnungen insgesamt entwickelt." Ebenso in den Quartieren selbst. "Ich glaube, das ist für die Mieter eine der sichersten Situationen, die man haben kann."

Vor allem aber sieht Kollatz Rückkäufe nur als Teil einer Strategie: "Das Wichtigste ist der Neubau." Ohne Neubau bleibe der Berliner Wohnungsmarkt eine Mangelwirtschaft.

HINTERGRUND

Das Land Berlin hat knapp 6000 Wohnungen von einem Immobilienkonzern zurückgekauft. Die kommunale Gesellschaft Gewobag übernimmt sie nach eigenen Angaben von Ado Properties (Luxemburg). Es handele sich um ehemalige Sozialwohnungs-Bestände des Unternehmens GSW, das mittlerweile zur Deutsche Wohnen Gruppe gehört, sagte Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke).

Der Kaufpreis der Wohnungen sowie 70 Gewerbeeinheiten in zwei großen zusammenhängenden Quartieren in Berlin-Spandau und Berlin-Reinickendorf betrage 920 Millionen Euro, hieß es. Die Übernahme sei für Dezember 2019 geplant. Für den Erwerb gibt es keine Zuschüsse des Landes.

(Quelle: dpa)